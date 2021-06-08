Москвичам объяснили, как правильно ездить с питомцами за город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комитета ветеринарии столицы посоветовали перед поездкой на природу с питомцем сделать ему прививку против бешенства и вирусных заболеваний. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что вакцинировать животных необходимо за несколько недель до даты предполагаемого отъезда.
Также специалисты рекомендовали приобрести ошейник, капли или спрей от внешних паразитов (клещей, блох, вшей, власоедов).
По словам экспертов, во время путешествия на автомобиле нужно установить в салоне оптимально комфортную температуру. В прохладе питомец будет чувствовать себя лучше, но и переохлаждать животное не нужно. При длительных поездках необходимо делать остановки, чтобы дать животному подышать свежим воздухом.
В поездку нужно взять антигистаминные средства, чтобы снять аллергическую реакцию в случае укуса пчелы или осы. Для питомцев подходят те же лекарства, что и для человека. Прежде чем давать животному препарат, нужно проконсультироваться с ветеринаром, уточнили в комитете.
Кроме того, в аптечке должны быть бинты, марлевые повязки, антисептики, активированный уголь или другой сорбент. С собой нужно взять привычный для питомца корм, любимые игрушки, подстилку, одеяльце и мисочки.
Ранее ветеринары напомнили правила путешествия вместе с домашними питомцами. Перед поездкой нужно собрать документы животных. По словам специалистов, у питомца должен быть ветеринарный паспорт, который можно оформить во всех 26 государственных ветклиниках столицы. В документе должны быть проставлены отметки о вакцинации и обработке от паразитов, а также указаны кличка, дата рождения, номер клейма и чипа, фамилия, имя, отчество и контактные данные хозяина.
Перед путешествием ветеринары рекомендуют ознакомиться с правилами проезда и перелета с домашними животными. Также специалисты советуют проверить надежность переносок и клеток.
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