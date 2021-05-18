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Общество

10:06

Ветеринары рассказали, как держать питомцев в форме

животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рацион домашних животных должен быть сбалансирован, чтобы у питомцев не появились проблемы с пищеварением и лишний вес, рассказали специалисты столичной ветеринарной службы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам ветеринаров, рацион должен содержать белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества и витамины. О том, что питомец получает достаточное количество питательных веществ, говорит его средняя упитанность и активность.

Эксперты отмечают, что готовый корм, продающийся в зоомагазинах, содержит все необходимое.

Выбирая натуральный корм, нужно помнить, что рацион на две трети должен состоять из мяса и продуктов животного происхождения и на треть – из растительной пищи, отмечают специалисты.

Ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров рассказал, что в некоторых случаях специалист может посоветовать добавить в рацион рыбий жир, витамины и минералы.

"Такие рекомендации может дать только специалист. Не стоит самостоятельно ставить диагноз вашему питомцу и давать ему какие-то дополнительные препараты. Кроме того, следите за тем, чтобы у вашего животного всегда был доступ к свежей воде. Особенно это касается владельцев, которые кормят питомца сухим кормом", – приводятся в материале слова Никифорова.

Ранее ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян рассказал, что корма экономкласса подойдут активным кошкам и собакам, которые большую часть времени проводят на улице. А вот животных, которые сидят дома, нужно кормить кормами премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят.

По его словам, не рекомендуется готовить домашнюю пищу питомцам, так как некоторые виды мяса содержат гормоны и антибиотики, которые могут нанести вред животным.

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