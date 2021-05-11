Ветеринары рассказали об опасности домашней пищи для питомцев

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Выбор корма зависит от образа жизни животного, однако готовить домашнюю еду для питомца может быть небезопасно. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на ветеринарных врачей.

Ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян рассказал, что корма экономкласса подойдут активным кошкам и собакам, которые большую часть времени проводят на улице.

"Животных, которые сидят в четырех стенах, без свободного выгула надо кормить кормами премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят. Это необходимо, чтобы не было лишнего веса, проблем с сердцем", – пояснил Даллакян.

По его словам, не рекомендуется готовить домашнюю пищу питомцам, так как некоторые виды мяса содержат гормоны и антибиотики, которые могут нанести вред животным.

Ветеринар Михаил Шеляков выразил мнение, что высокая стоимость корма не означает, что он качественный.

"В премиальном корме больше мяса, а в экономичном – больше соевых белков. Они более вегетарианские", – пояснил специалист.

По его словам, если животное привыкло к одному корму и хорошо себя чувствует, то не нужно переводить его на другой рацион.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее сообщил, что РКФ составила список важных аспектов ухода за собакой. Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.

По мнению кинолога, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.