Кинологи рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке щенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список важных аспектов ухода за собакой. В документе также определяется, как подготовиться к покупке щенка, сообщает РИА Новости.
Президент РКФ Владимир Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.
"Собака должна быть воспитанной и знать хотя бы основные команды, за ее здоровьем нужно регулярно следить, тратить деньги на средства по уходу и покупку корма. Поэтому тем, кто хочет завести собаку, необходимо очень хорошо все обдумать, ведь ответственный владелец – это не просто статус, это ежедневная работа", – подчеркнул специалист.
По мнению Голубева, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.
Уже после приобретения собаки кинологи рекомендуют уделить внимание занятиям и воспитанию животного, приобрести для него экипировку в виде поводка и ошейника и не забывать регулярно посещать ветеринарного врача.
По данным исследования компании "Сбербанк страхование", жители Москвы чаще всего предпочитают в качестве домашних животных заводить кошек, а не собак. Аналитики сообщили о соотношении 46 к 31% соответственно.
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