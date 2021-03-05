Два щенка корги появились у Елизаветы II

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Два щенка породы корги появились у британской королевы Елизаветы II, сообщает "Газета.ру".

Собаки были подарены, когда королева осталась одна в Букингемском дворце в связи с болезнью ее супруга принца Филиппа. Корги находятся в замке всего две недели.

Также известно, что четвероногие не относятся к потомкам корги по имени Сьюзен, подаренной королеве на 18-летие в 1944 году.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп перенес кардиологическую процедуру.