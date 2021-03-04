Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

Фото: Фотохроника ТАСС/Роман Денисов

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп перенес кардиологическую процедуру, сообщает RT.

"Вчера герцог Эдинбургский прошел успешную процедуру, связанную с хронической проблемой с сердцем", – рассказали в пресс-службе Букингемского дворца.

Там отметили, что на данный момент принц Филипп находится в больнице. Он пробудет там ближайшее время для лечения, отдыха и восстановления сил.

Ранее его госпитализировали из-за недомогания. Сообщалось, что принц лег в больницу по совету лечащего врача в целях профилактики, однако в ходе обследования у него нашли проблемы со здоровьем.

Позже его перевели в другую больницу, где принц продолжил свое лечение и прошел необходимые процедуры.