Супруга Елизаветы II принца Филиппа доставили в больницу

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Супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали из-за недомогания. Об этом сообщает RT.

Информацию о госпитализации 99-летнего мужа королевы подтвердил Букингемский дворец. Предполагается, что герцог будет находиться под наблюдением врачей несколько дней.

Госпитализация произведена в Лондоне в целях предосторожности. Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года.

Ранее королева Великобритании Елизавета II отметила годовщину своего правления. Она правит Соединенным Королевством с 1953 года.