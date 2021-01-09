Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

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Королева Великобритании Екатерина II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", – говорится в сообщении.

При этом не было указано, какой именно вакциной воспользовалась королевская семья. В настоящий момент в Великобритании используются препараты Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca.

Сообщается, что прививку поставил королевский врач в Виндзорском замке. В нем находится Елизавета II с начала ноября – тогда в стране ввели строгие ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Позже это подтвердили в ВОЗ.