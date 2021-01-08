Мэр Лондона объявил ЧС в городе из-за ситуации с COVID-19

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может перегреться и умрут еще больше людей", – написал Хан в Twitter.

В мэрии Лондона сообщили, что Хан от лица администрации города и глав советов районов направил письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой увеличить финансовую поддержку для самоизолированных жителей города, не способных в связи с этим работать. Кроме того, он попросил предоставлять ежедневные сведения по вакцинации, закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице.

"Лондонцы продолжают приносить огромные жертвы, и я сегодня умоляю их, пожалуйста, оставаться дома и не выходить без крайней необходимости", – заявил мэр города.

Ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вступил в силу на Украине. Решение правительства страны о введении новых мер было принято 9 декабря 2020 года. Известно, что ограничения продлятся с 8 до 24 января 2021 года.