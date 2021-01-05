На Украине инициируют сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На Украине инициируют сбор подписей за регистрацию российской вакцины "Спутник V" в стране. Об этом заявил руководитель молодежного крыла политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

Ранее председатель политсовета партии Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания "Биолек" направила заявление в министерство здравоохранения Украины о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". В ответ на это главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории страны разрешат только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических исследований.

"Украина может начать ее (вакцину "Спутник V". – Прим. Ред.) производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины", – передает РИА Новости слова Марчевского .

Сбор подписей за регистрацию российской вакцины планируется провести в Донецкой и Луганской областях, а затем и на всей территории Украины. В политсовете отметили, что граждане регулярно обращаются к ним по вопросу обеспечения вакциной.

"Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти", – рассказал Марчевский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил, что объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат, невозможно.

В октябре глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V". Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал "враньем" информацию о невозможности зарегистрировать в стране вакцину "Спутник V". Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией.