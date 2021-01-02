Минздрав Украины назвал невозможной регистрацию российской вакцины "Спутник V" в стране

21:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что на территории страны разрешат только те вакцины от COVID-19, что прошли третью фазу клинических исследований. Об этом сообщает РИА Новости.
Ляшко прокомментировал заявление главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. Политик говорил, что харьковская компания "Биолек" обращалась в Минздрав с заявлением о государственной регистрации "Спутник V".
"Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – объяснил Ляшко. Кроме того, он уточнил, что в настоящий момент уже есть вакцины против коронавирусной инфекции, разрешенные к использованию и с соответствующими требованиями.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
Ранее говорилось, что свыше 100 тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19 до Нового года. Мэр столицы отметил, что столице удалось выстоять в пандемию, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы.
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