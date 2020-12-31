Эксперт рассказал, что надо сделать перед вакцинацией от COVID-19

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Член-корреспондент РАН Виктор Фомин заявил, что перед вакцинацией от коронавируса следует сделать тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус. Об этом он сообщил в эфире радио "Вести ФМ".

"Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть, и ... результат (должен быть. – Прим. ред.) отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка", – сказал Фомин.

Профессор отметил, что перед вакцинацией также необходимо выяснить, были ли ранее нежелательные реакции на другую вакцину. При этом он уточнил, что абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ принял решение остановить набор добровольцев для клинических исследований вакцины "Спутник V". В ведомстве сообщили, что набранная группа добровольцев позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности препарата.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

