Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев коронавируса составила 100%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эффективность вакцины "Спутник V" достигла 100% против тяжелых случаев, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчиков препарата.

Они также отметили, что по итогам третьей фазы исследования общая эффективность прививки составила 91,4%.

"Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", – рассказали разработчики.

Отмечается, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках, которые прописаны в протоколе исследования. Эти данные лягут в основу отчета, который будет предоставлен для ускоренной регистрации "Спутника V" в других странах.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, международные фармацевтические компании заинтересованы в российской вакцине.

"Использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", – подчеркнул Дмитриев.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что "Спутник V", вероятно, будет защищать от коронавируса два года. Он отметил, что для более достоверных выводов необходимы экспериментальные данные.

Гинцбург также отметил, что у добровольцев старшего возраста не выявили коронавирус после принятия второй вакцины от COVID-19. Кроме того, по его словам, никто не столкнулся с побочными эффектами или иными трудностями в ходе испытаний препарата.

14 декабря в Москве открыли запись на вакцинацию от коронавируса для работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Это связано с тем, что они постоянно контактируют с другими людьми, чем и обусловлена их приоритетность.

Столичные власти также напомнили, что по-прежнему на вакцинацию могут записаться работники медицинских и образовательных учреждений, а также социальных служб.