В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Подмосковья с понедельника, 14 декабря, могут записаться на вакцинацию против коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

В ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов она уточнила, что электронное расписание кабинета вакцинации открыто для желающих получить вакцину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие 80 пунктов вакцинации от COVID-19.

Также глава региона отметил, что в Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия. По его словам, такая мера связана с распространением коронавируса.

Вместе с тем в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, разрешено посещать спортивные мероприятия, согласованные с Роспотребнадзором.