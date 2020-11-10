Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, такая мера связана с распространением коронавируса.

"Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год", – сказал он.

Ранее сообщалось, что новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце состоится без зрителей из-за коронавируса. Телеканал "Карусель" организует онлайн-трансляцию мероприятия.

Также стало известно, что жители Подмосковья старше 65 лет должны будут находиться на домашнем режиме до 29 ноября из-за ситуации с COVID-19. Кроме того, с 11 ноября для перевозки медицинских бригад будет задействован автотранспорт учреждений соцобслуживания. Волонтеры смогут передвигаться бесплатно. Помимо этого, центры занятости населения и управления социальной защиты Подмосковья переходят на режим приема по предварительной записи.