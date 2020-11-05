Власти Подмосковья снова откроют временный госпиталь в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Подмосковья решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Он будет расположен в выставочном комплексе "Крокус Экспо", заявил губернатор региона Андрей Воробьев телеканалу "Россия-1".

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", – сообщил Воробьев.

Ранее говорилось, что в Московской области 45% пациентов с COVID-19 получают кислородную поддержку.

За последние сутки в России выявили 19 404 новых случая коронавируса. На Московскую область пришлось 588 случаев.

До этого в Московской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса. В ТЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе.