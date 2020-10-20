В Подмосковье проверили почти 470 объектов общепита на соблюдение антиковидных мер

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Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с правоохранительными органами за два дня проверили почти 470 объектов общественного питания Подмосковья на предмет соблюдения мер против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Только за два дня сразу в нескольких муниципалитетах мы проверили 466 предприятий - это рестораны, кафе, бары. К сожалению, в 11 из них выявлены нарушения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в заведениях с нарушениями приостановлена деятельность, а материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что фитнес-клуб сети Alex fitness могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или прекратить его работу на срок до 90 дней. Поводом стало необеспечение социального дистанцирования посетителей. Помимо того, в спортивном клубе выявили нарушения порядка дезинфекции помещений.
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