Арендаторов ТЦ "Авиапарк" могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер

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Управляющую компанию ТЦ "Авиапарк" и ее арендаторов могут оштрафовать за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ОАТИ Александра Ларина.

"По результатам проверки выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима", – заявил Ларин.

Как отмечается, управляющую компанию и арендаторов могут оштрафовать на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Со стороны администрации там не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты отсутствует входной контроль

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы также ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.