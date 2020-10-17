Арендаторов ТЦ "Авиапарк" могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер

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Управляющую компанию ТЦ "Авиапарк" и ее арендаторов могут оштрафовать за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ОАТИ Александра Ларина.
"По результатам проверки выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима", – заявил Ларин.
Как отмечается, управляющую компанию и арендаторов могут оштрафовать на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Со стороны администрации там не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты отсутствует входной контроль
Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы также ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.
Кинотеатр на Семеновской площади могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
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