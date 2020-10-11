Нарушения перчаточно-масочного режима выявили в столичном магазине "Л’Этуаль"

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Нарушения перчаточно-масочного режима и отсутствие измерения температуры у посетителей при входе были обнаружены в магазине "Л’Этуаль". Он расположен на западе столицы, приводит ТАСС заявление главного специалиста ОАТИ Дмитрия Рогова.

"По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд", – уточнил главный специалист Объединения административно-технических инспекций города. Теперь торговой сети, по словам Рогова, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в столице. Специалисты 10 октября уже проверили 12 объектов массового сосредоточения людей, среди которых крупные торговые центры, магазины, офисы и культурно-зрелищные объекты.

Кроме того, нарушения мер профилактики COVID-19 были обнаружены в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.