Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в столице

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Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для прерывания дальнейшего негативного развития эпидемического процесса очень важно соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому Роспотребнадзор усилил контроль за ними", – говорится в сообщении.

Специалисты 10 октября уже проверили 12 объектов массового сосредоточения людей, среди которых крупные торговые центры, магазины, офисы и культурно-зрелищные объекты. В ходе рейдов был выявлен ряд нарушений. В Роспотребнадзоре напомнили, что в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за них предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Так за нарушение мер профилактики COVID-19 могут оштрафовать дворец спорта "Мегаспорт". Специалисты выявили, что при входе там не соблюдались нормы социального дистанцирования.

Ранее нарушения мер профилактики COVID-19 были обнаружены в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В помещениях были замечены нарушения социальной дистанции, а также отсутствуют санитайзеры.