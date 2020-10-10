Цирку Никулина в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре специалистами Роспотребнадзора обнаружены нарушения мер профилактики COVID-19. Учреждению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в оперативном штабе.
"В помещениях замечены нарушения социальной дистанции, а также отсутствуют санитайзеры", – уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что за нарушение правил профилактики коронавируса оштрафуют Театр Луны. В нем также отсутствовали дезинфицирующие средства и инструкции по их применению. Также сотрудники учреждения не протирали контактные поверхности.
Также стало известно, что в столице закрыли около 170 предприятий торговли за нарушение масочно-перчаточного режима. Сообщалось, что на этой неделе было выявлено около 20 подобных несоблюдений правил санитарной безопасности.
Свыше 20 предприятий в Москве закрыли из-за нарушения санитарных правил
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