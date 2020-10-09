Столичный стендап-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима

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Инспекторы объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1 в центре столицы, сообщает Оперативный штаб.

Как уточняется, клуб находится по адресу Новый Арбат, дом 21.

"Были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования. Не знаю, чем это было вызвано, но вход в клуб был ограничен, при входе собралась толпа, и требования о соблюдении социальной дистанции нарушались. В самом клубе сотрудники используют маски и перчатки, установлены санитайзеры, социальная разметка также присутствует", – рассказал главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

По его словам, гости были в масках, но без перчаток.

Главный инспектор ОАТИ отметил, что теперь клубу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее в Москве временно закрыли ночной клуб "1930" в связи с несоблюдением правил санитарной безопасности. В Роспотребнадзоре отметили, что 3 октября в закрытом помещении заведения находились более 350 человек.

До этого прошли проверки в столичных магазинах. В них обнаружили 73 нарушителя масочного режима. Всех привлекли к административной ответственности.

Также 53 административных протокола составили за нарушение масочного режима в торговых центрах города. Рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".