В Москве закрыли более 90 магазинов за несоблюдение санитарных норм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
93 магазина были закрыты в Москве из-за нарушения правил санитарной безопасности. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Собственно говоря, на сегодняшний день уже 93 предприятия, <...> их работу приостанавливали сотрудники Роспотребнадзора именно за нарушение перчаточно-масочного режима и ряда других нарушений", – отметил Немерюк.
Он добавил, что в течение прошлой недели в Москве приостановило работу 31 предприятие. Глава департамента подчеркнул, что проверки также проводились в учреждениях культуры и банковской сферы, а также в общественном транспорте.
"Наверное, главный промежуточный результат – что люди стали более ответственно относиться к ношению масок и перчаток, особенно на предприятиях торговли", – заявил Немерюк.
Ранее стало известно, что штрафу в 500 тысяч рублей могут подвергнуть кинотеатр сети "Каро" в ТРЦ "Атриум". Сообщалось, что в залах отсутствовали УФ-облучатели, а при входе до посетителей не доводилась в полном объеме информация о соблюдении масочно-перчаточного режима.
По словам представителей столичного Оперштаба, всего бизнес в Москве штрафовали более 27 тысяч раз. В ведомстве подчеркнули, что в 150 случаях применялась самая строгая мера пресечения нарушений, а именно приостановка деятельности предприятия.
На Москву за минувшие 24 часа пришлось 3 537 новых случаев коронавируса. 771 человек с COVID-19 был госпитализирован. Сообщалось, что 251 пациент находится на ИВЛ.
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