Центральный детский магазин оштрафуют за нарушение масочного режима

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Специалисты столичного Роспотребнадзора выявили нарушение перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщила заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления ведомства по Москве Ольга Куликова.

"Сотрудники осмотрели детские магазины в Центральном детском магазине на Лубянке, где был нарушен перчаточно-масочный режим и отсутствовали рециркуляторы", – рассказала она.

По словам Куликовой, теперь магазину грозят штрафные санкции в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что нарушения перчаточно-масочного режима были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.

Столичный бизнес оштрафовали свыше 27 тысяч раз за нарушения мер профилактики COVID-19. Отмечается, что в 150 случаях применялась максимально строгая мера – временная приостановка деятельности предприятия.