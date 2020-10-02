"Райффайзенбанк" в Москве оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка" в столице.
Инспекцию провели в отделении на Смоленской-Сенной площади в центре города.
"В ходе проверки были выявлены нарушения по невыполнению требований обеспечения контроля температуры тела, отсутствуют элементы социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки", – рассказал главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.
По словам специалиста, посетители и сотрудники выборочно использовали перчатки. У отдельных работников банка не было также индивидуальных средств защиты на лице.
Выявленные нарушения, по словам Блинова, предусматривают административные меры в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков ранее рассказал, какие санкции ждут организации за игнорирование требования мэра о переводе минимум 30% сотрудников на удаленную работу. По словам эксперта, взыскание для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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