Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по удаленке

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Московские организации, которые не переведут на удаленную работу треть сотрудников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей", – рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
По словам специалиста, определены также меры воздействия при повторном нарушении. Если произойдет такой случай или здоровью сотрудника будет причинен вред, то на должностных лиц наложат штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В качестве санкционной меры также допускается приостановка деятельности предприятия или учреждения сроком до 90 суток.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в столице обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Позже городские власти порекомендовали повысить число сотрудников на дистанционной работе до 50%.
В России предприятия сферы торговли и услуг потеряли с 28 сентября около 20% выручки из-за возобновления режима дистанционной работы, сообщили СМИ. Предприниматели сообщают о снижении активности потребителей у деловых центров и транспортных узлов.
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