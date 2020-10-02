Сферы услуг и торговли потеряли 20% прибыли на удаленке – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России предприятия сферы торговли и услуг потеряли с 28 сентября около 20% выручки из-за возобновления режима дистанционной работы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнес-объединений.
Как рассказал председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский, из-за перевода сотрудников на удаленку сократилось количество клиентов сферы торговли и услуг в центре столицы, в деловых районах и около транспортных узлов.
По его словам, предприниматели могут потерять до 50% доходов от тех, которые были летом, так как граждане стали меньше покупать и больше экономить. Тенденция может коснуться и спальных районов, отмечает Петропольский.
Член генерального совета "Деловой России" Павел Гагарин, в свою очередь, выразил мнение, что ситуация в других крупных городах страны, в которых введут режим дистанционной работы, будет складываться аналогичным образом.
По его словам, прибыль предприятий сферы торговли и услуг после снятия ограничений в среднем достигла 70% от прежних показателей. Выручка предприятий может упасть еще на 30% от нынешнего уровня, отметил Гагарин.
Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров подчеркнул, что восстановление отрасли было неполным, потому что часть крупных компаний не возвращала всех сотрудников в офис. По его мнению, выручка компаний может сократиться еще приблизительно на 15–20%.
Как ранее рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, столичные власти рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников офисов. Вице-мэр подчеркнул, что переход 30% сотрудников на удаленку затронет только офисных работников Москвы, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут продолжить работу все сотрудники, которым нужно находиться непосредственно на рабочем месте.
Накануне Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. На дистанционную работу в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Собянин также сообщал, что против нарушающих требования об удаленке предприятий могут быть введены санкции. Контроль за выполнением требований по безопасности из-за COVID-19 будет усилен на всех объектах города.
Работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% сотрудников
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