Против нарушающих требования об удаленке предприятий могут ввести санкции – Собянин

01 октября, 17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы могут ввести санкции в отношении предприятий, которые нарушили требования по количеству удаленных работников. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить", – заявил мэр.
Планируется, что контроль за выполнением требований по безопасности из-за COVID-19 усилят на всех объектах города. Как уточнил мэр столицы, власти города начнут запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы для 30% персонала.
"Мы же видим передвижение по городу, видим, что на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей и не снижается количество передвигающихся на общественном транспорте", – обратил внимание Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил, что второй волны коронавируса в столице нет. "Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", – сказал Сергей Собянин.
Говорилось, что работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% сотрудников. Согласно указу главы города, на такой формат в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
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