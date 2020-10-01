Второй волны коронавируса в Москве нет – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", – рассказал мэр столицы.

Как уточнил Сергей Собянин, число заболевших COVID-19 может приблизиться к трем тысячам в сутки.

"Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время уже приблизится к трем тысячам в сутки", – заявил градоначальник.

Мэр обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад. "У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут", – отметил Сергей Собянин.

Градоначальник также сообщил, что сейчас в Москве достаточно коечного фонда для пациентов с коронавирусом. "В настоящее время у нас достаточно коечного фонда, и мы каждый день из резерва выводим дополнительные блоки", – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее Депздрав опроверг сообщения о недостоверности статистики по коронавирусу в столице.