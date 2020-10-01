Депздрав опроверг сообщения о недостоверности статистики по коронавирусу в столице

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Скачкообразные данные о заболеваемости коронавирусом не свидетельствуют о фальсификациях. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
"По факту публикации BAZA о том, что статистика заболевших коронавирусом в Москве недостоверна, департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Скачкообразные, по словам корреспондента, данные заболеваемости в сентябре абсолютно не говорят о том, что статистика фальсифицирована", – объяснили в Депздраве города.
Уточняется, что колебание числа ежедневных случаев COVID-19 представляет классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе.
В департаменте рассказали, что скачки заболеваемости были видны в июле, когда с 1 по 8 число каждый день выявляли от 610 до 685 случаев, после чего 9 июля наблюдался резкий спад.
С 10 по 15 июля в городе произошел скачок заболеваемости, после чего число заболевших снова пошло на спад, обратили внимание в столичном ведомстве. "Заявление корреспондента о том, что весной не было необходимости в введении режима изоляции, не имеет под собой никаких оснований", – отметили в Депздраве.
За последние сутки в РФ подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 424 случая, на Санкт-Петербург – 285, на Московскую область – 230.
Уточняется, что ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире. Москва идет в мировом тренде по показателям заболеваемости COVID-19.
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