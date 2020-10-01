В России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России зафиксировали 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 426 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 85 регионах России. На Москву пришлось 2 424 случая, на Санкт-Петербург – 285, на Московскую область – 230, на Ростовскую область – 205, на Нижегородскую область – 186, на Воронежскую область – 171, на Кемеровскую область – 162, на Свердловскую область – 157, на Ставропольский край – 151, на Ханты-Мансийский АО – 147, на Архангельскую область – 141, на Республику Коми – 139, на Волгоградскую область – 132, на Ямало-Ненецкий АО – 132, на Саратовскую область – 127.

Всего в России зарегистрировали 1 185 231 случай COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чеченской Республике – 0,2%, в Московской области, Ненецком автономном округе, Чувашской Республике, Смоленской области, Тульской области – 0,3%, в Республике Татарстан – 0,4%.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 169. За весь период пандемии в России скончался 20 891 человек. Побороли болезнь за сутки 5 985 человек, всего выздоровели 964 242 человека.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.