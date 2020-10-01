В России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России зафиксировали 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 426 не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 обнаружили в 85 регионах России. На Москву пришлось 2 424 случая, на Санкт-Петербург – 285, на Московскую область – 230, на Ростовскую область – 205, на Нижегородскую область – 186, на Воронежскую область – 171, на Кемеровскую область – 162, на Свердловскую область – 157, на Ставропольский край – 151, на Ханты-Мансийский АО – 147, на Архангельскую область – 141, на Республику Коми – 139, на Волгоградскую область – 132, на Ямало-Ненецкий АО – 132, на Саратовскую область – 127.
Всего в России зарегистрировали 1 185 231 случай COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чеченской Республике – 0,2%, в Московской области, Ненецком автономном округе, Чувашской Республике, Смоленской области, Тульской области – 0,3%, в Республике Татарстан – 0,4%.
Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 169. За весь период пандемии в России скончался 20 891 человек. Побороли болезнь за сутки 5 985 человек, всего выздоровели 964 242 человека.
По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
Еще 1 211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: