В ВОЗ отказались считать COVID-19 сезонным заболеванием

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Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирусную инфекцию сезонным заболеванием. Об этом пишет РИА Новости.
В организации сравнили коронавирус и грипп. У последнего сезонность проявляется в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях, пояснили в ВОЗ.
"Мы еще не видим сезонности в этом вирусе (COVID-19. – Прим. ред.). Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах", – пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
Эксперт подчеркнула, что пик заболеваемости COVID-19 можно снизить при помощи введения некоторых ограничений. Таким образом, распространение инфекции может быть взято под контроль.
"В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются", – пояснила представитель ВОЗ.
18 сентября в Роспотребнадзоре высказали предположение, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием. По мнению российских специалистов, снижение смертности от вируса говорит об адаптации болезни к человеческой популяции
Ранее в ведомстве назвали условие новых ограничений из-за COVID-19. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом.
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