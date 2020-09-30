В Роспотребнадзоре назвали условие новых ограничений из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране могут вновь ввести, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", – заявила Пшеничная.
Она подчеркнула, что избежать этого удастся при соблюдении всех санитарных норм. Специалист отметила, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости, уточнив, что о снижении можно будет говорить после выхода на плато.
"Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики", – отметила Пшеничная.
Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Рекомендации по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.
Также мэр столицы напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Надо проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.
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