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Общество

30 сентября, 17:39

В Роспотребнадзоре назвали условие новых ограничений из-за COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране могут вновь ввести, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", – заявила Пшеничная.

Она подчеркнула, что избежать этого удастся при соблюдении всех санитарных норм. Специалист отметила, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости, уточнив, что о снижении можно будет говорить после выхода на плато.

"Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики", – отметила Пшеничная.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Рекомендации по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.

Также мэр столицы напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Надо проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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