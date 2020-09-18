COVID-19 может стать сезонным – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В Роспотребнадзоре высказали предположение, что коронавирусная инфекция COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Об этом информирует РИА Новости.
По данным надзорного ведомства, с апреля текущего года во всем мире фиксируется снижение смертности от COVID-19: летальность опустилась с 7,2 до 3,2 процента от общего числа заболевших.
По мнению российских специалистов, этот показатель может отражать вероятное ослабление вирулентных (болезнетворных) свойств инфекции.
"Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции", – заявили в Роспотребнадзоре.
Как отмечают эксперты, в ближайшем будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием.
"(Адаптация коронавируса. – Прим. ред.) будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ", – пояснили в ведомстве.
Ранее о приобретении коронавирусом сезонного характера заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила это на заседании президиума Российской академии наук.
По последним данным, в России за сутки зафиксировали 5 762 новых случая коронавируса. При этом в 1 351 случае не было клинических проявлений болезни.
В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
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