Коронавирусная инфекция становится сезонной – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Российскй академии наук сообщила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер.

"COVID у нас обретает сезонность, пока прогноз достаточно объективный. В Южном полушарии были высокие цифры, когда у них была зима, в Северном – в холодный период весны и осенью", – отметила она.

Ранее Анна Попова заявила, что Российская Федерация занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни. В Москве число новых заболевших – 730.

8 сентября Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V". Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы.