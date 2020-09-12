Первые небольшие партии вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Первые небольшие партии российской вакцины от коронавируса отгружены во все регионы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, доставка первых образцов вакцины ожидается до понедельника, 14 сентября.
"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился", – сказал министр журналистам.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.
Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения, свыше 906 тысяч человек скончались.
В России выявлено 1 057 362 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
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