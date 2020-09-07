Попова рассказала об иммунитете к COVID-19 в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о нынешних результатах мониторинга популяционного иммунитета к коронавирусу в России. Об этом она сообщила на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

Она сообщила, что в разных регионах он варьируются в пределах показаний от 4 до 50%.

"С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета <...> На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах", – подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России коронавирусом переболели чуть больше 0,6% населения.

"Сегодня в РФ – это чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы, с 1 января текущего года", – рассказала Попова.

Второй этап исследований уровня коллективного иммунитета россиян к коронавирусу стартовал 31 августа. В его рамках планировалось изучение устойчивости людей к COVID-19 в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о результатах первого исследования популяционного иммунитета. В нем приняли участие более 71 тысячи человек в 26 регионах России.

Сообщалось, что в 11 регионах уровень иммунитета превышает 20%. Самый стойкий иммунитет к коронавирусу был обнаружен у детей до 13 лет.