Самый стойкий иммунитет к COVID-19 в РФ у детей до 13 лет – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По итогам первого популяционного исследования, которое провел Роспотребнадзор, выяснилось, что у детей до 13 лет самый стойкий иммунитет к COVID-19, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что в исследовании приняли участие свыше 71 тысячи человек в 26 регионах России.
"В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, максимальные уровни установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста", – говорится в сообщении.
У данных возрастных групп показатели иммунитета оказались в 1,3–2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.
Также отмечается, что у работников образования и здравоохранения более высокий иммунитет, чем у специалистов из других сфер.
Ранее специалисты назвали витамин, способный остановить размножение коронавируса. По их мнению, витамин В12 способен блокировать распространение COVID-19. Он снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения заболевания.
В Роспотребнадзоре рассказали, у кого самый стойкий иммунитет к коронавирусу
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