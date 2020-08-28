Назван витамин, способный остановить размножение коронавируса

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Витамин В12 способен блокировать распространение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли индийские ученые, сообщает News.ru.
Как отмечается, с помощью компьютерного моделирования эксперты продемонстрировали, что витамин подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2. Уточняется, что этот фермент отвечает за размножение патогена. Витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения заболевания.
В материале говорится, что российские ученые подтвердили, что витамин В12 действительно обладает противовоспалительным действием. Но для подтверждения его эффективности от коронавируса требуются дополнительные исследования.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса доказала свою безвредность и эффективность. Он отметил, что препарат способствует формированию устойчивого иммунитета.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в конце сентября завершатся испытания второй вакцины от коронавируса, над которой работают специалисты центра "Вектор". Она подчеркнула, что препарат появится в конце сентября – начале октября.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации
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