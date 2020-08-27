Вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцинация населения РФ от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет добровольной. Об этом заявили представители министерства здравоохранения России, передает ТАСС.
До этого председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил обращения, где просил уточнить, является ли вакцинация от COVID-19 для педагогов обязательной. Кроме того, парламентарий выяснял, могут ли отказы от прививки стать причиной для увольнения учителей.
"Минздрав России повторно сообщает, что вакцинация будет добровольной", – следует из ответа российского ведомства.
В России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медработники и учителя будут первыми, кому сделают прививки от коронавируса. Вакцина будет бесплатной.
Кроме того, в Москве учителей начали проверять на коронавирус. В рамках новых ограничений преподавателям также предпишут носить маски в школах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: