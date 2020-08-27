Вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация населения РФ от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет добровольной. Об этом заявили представители министерства здравоохранения России, передает ТАСС.

До этого председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил обращения, где просил уточнить, является ли вакцинация от COVID-19 для педагогов обязательной. Кроме того, парламентарий выяснял, могут ли отказы от прививки стать причиной для увольнения учителей.

"Минздрав России повторно сообщает, что вакцинация будет добровольной", – следует из ответа российского ведомства.

В России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медработники и учителя будут первыми, кому сделают прививки от коронавируса. Вакцина будет бесплатной.

Кроме того, в Москве учителей начали проверять на коронавирус. В рамках новых ограничений преподавателям также предпишут носить маски в школах.