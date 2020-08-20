Как будут работать школы в новом учебном году

В Минпросвещения РФ уточнили правила ношения масок в школах

В столице начали тестировать на коронавирус учителей, а также всех, кто имеет отношение к образовательному процессу, передает телеканал Москва 24.

В Минпросвещения в преддверии 1 сентября уточнили правила работы школ. Учителей обяжут носить маски в зависимости от эпидситуации, а дети будут их надевать, только если на этом настоят родители.

При входе в школу у всех детей будут измерять температуру. Ношение масок будет обязательным только на индивидуальных занятиях. Зато требуется обязательное наличие в школах антисептиков. Общение между учениками разных классов просят свести к минимуму. Каждый класс в течение всего дня будет заниматься в одном кабинете, который будет обрабатываться перед уроками. Питание в столовой будет по расписанию.

Средняя стоимость сбора ребенка в школу в этом году составит от 17,5 тысячи рублей для мальчиков и 24,5 тысячи – для девочек. Отмечается, что цены за школьные принадлежности и форму по сравнению с предыдущим годом не изменились. Рост был заметен только на товарах с импортозависимостью. Но, по мнению маркетологов, в этом году появится дополнительная статья расходов.

"В целом по стране стоимость полного комплекта обучения составила более 20 тысяч рублей, что на 6% больше прошлогодних показателей. Это связано с тем, что теперь родители вынуждены покупать не только базовые вещи, но и планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты для возможного перевода на дистанционное обучение", – объяснила эксперт по маркетингу и продажам Елена Голод.

Дистанционное обучение коснется только тех учеников, кто немного приболел. Их отправят на удаленный доступ и с ними будут заниматься через интернет, как это было во время пандемии.

Генпрокуратура уже поручила региональным прокурорам оценить готовность школ к новому учебному году. Особое внимание специалисты уделят обеспечению безопасности в школе на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Школьные линейки 1 сентября 2020 года в Минпросвещения разрешили проводить, однако решение по ним должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки в регионе. В частности, в московских школах не будут организовывать линейки, о чем рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.