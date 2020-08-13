В Минпросвещения рассказали об организации школьных линеек в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ключевым критерием в ведомстве назвали эпидемиологическую ситуацию в конкретном субъекте страны.

"Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах исходя, прежде всего, из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним", – рассказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очной форме. Проводить уроки будут с учетом требований санитарной безопасности, разработанных Роспотребнадзором.

Ранее Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в школах столицы и традиционных линеек в 2020 году не будет. Мэр Москвы также объяснил, что ученики на занятиях не будут переходить по классам, а потому маски на уроках не понадобятся.