Офисы и учебные заведения в столице осенью будут работать штатно – Собянин

16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Офисы и учебные заведения в городе этой осенью будут работать штатно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Планы на осень – нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться. Конечно, все-таки необходимо быть осторожными", – заявил мэр Москвы. По его словам, в течение следующих месяцев надо будет соблюдать требования Роспотребнадзора, санитарных врачей, касающиеся средств индивидуальной защиты.
Градоначальник обратил внимание, что обязательным остается ношение маски в метро, общественном транспорте, торговых предприятиях, офисах, а также общепите.
Ранее глава города объявил, что очное общение и присутствие детей в школах крайне важны. Для оптимизации образовательных процессов необходимо создать сервис, который будет предназначен для видеоконференций учителей с детьми, говорил Сергей Собянин.
Кроме того, стало известно, что в Москве школьных линеек не будет. "Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября", – сообщил мэр.
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