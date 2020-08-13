Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Массовых мероприятий в столичных школах в этом году не будет, в том числе линеек, но учебный год начнется 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября", – сказал мэр.

Также он отметил, что передвижение детей в школах и между классами будет ограничено. По словам мэра, школьникам не нужно будет сидеть на уроках в масках.

Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы школ в условиях пандемии. Перед открытием учреждений требуется обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой потребуется закрепить учебное помещение. Ко всему прочему, рекомендуется сократить число учеников в классе.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что учебный год в стране начнется 1 сентября в офлайн-формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что вводить дистанционное обучение не планируется.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах. Последним днем приема документов на бюджет станет 10 августа, а уже на 19-е число запланирована первая волна зачисления.

