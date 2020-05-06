Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство науки и высшего образования РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Первого сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия в офлайне. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации", – прокомментировали в министерстве.

Также в ведомстве назвали порядок приема документов и зачисления в высшие учебные заведения. Последним днем приема документов на бюджет станет 10 августа, а уже на 19-е число запланирована первая волна зачисления. Вторая завершится 24-го августа.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность переноса ЕГЭ, обязательного экзамена для выпускников. Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, решение по данному вопросу будет принято после 12-го мая.

