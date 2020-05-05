ОГЭ для девятиклассников могут отменить

16:25
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о возможных переменах в области сдачи ОГЭ для девятиклассников в этом учебном году.
В частности, он отметил, что итоговая аттестация, возможно, будет отменена. Кравцов допустил, что финальные оценки будут сделаны на основе текущей успеваемости учеников.
"Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам", – подчеркнул Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что в настоящий момент девятиклассников ожидает ОГЭ по русскому языку и математике. Кроме того, Кравцов сообщил, что дистанционное обучение является лишь временной мерой.
"Актуальный вопрос, который нам многие родители задавали: не будет ли всегда дистанционное обучение? Этого не будет. Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом", – отметил он.
Ранее глава Минпросвещения РФ сообщил, что решение по переносу старта ЕГЭ может быть сформировано после 12 мая. Он напомнил, что пока планируется начать проведение итоговых экзаменов для 11 классов 8 июня. В то же время Кравцов подчеркнул, что ситуация может измениться, а также выразил надежду, что следующий учебный год удастся начать 1 сентября, как и обычно.
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