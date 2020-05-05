Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на следующей неделе

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Решение о переносе старта ЕГЭ может быть принято после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на телеканале "Россия 24".

Он напомнил, что пока экзамены решено проводить с 8 июня. Однако ситуация может измениться. Кравцов подчеркнул, что ЕГЭ можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей.

Для девятиклассников итоговая аттестация состоится по двум предметам – русскому языку и математике. Возможно, их освободят от нее, и тогда аттестация пройдет по текущим оценкам, уточнил министр.

Новый учебный год в школах начнется очно с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране, добавил он.

"Я представляю, какая радость будет у всех – и школьников, и у родителей, – что вернулись к традиционному обучению", – заключил Кравцов.

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это онлайн-занятия без домашних заданий и оценок.

Минпросвещения также рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня.