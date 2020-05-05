Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на следующей неделе

13:59
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Решение о переносе старта ЕГЭ может быть принято после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на телеканале "Россия 24".
Он напомнил, что пока экзамены решено проводить с 8 июня. Однако ситуация может измениться. Кравцов подчеркнул, что ЕГЭ можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей.
Для девятиклассников итоговая аттестация состоится по двум предметам – русскому языку и математике. Возможно, их освободят от нее, и тогда аттестация пройдет по текущим оценкам, уточнил министр.
Новый учебный год в школах начнется очно с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране, добавил он.
"Я представляю, какая радость будет у всех – и школьников, и у родителей, – что вернулись к традиционному обучению", – заключил Кравцов.
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это онлайн-занятия без домашних заданий и оценок.
Минпросвещения также рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: