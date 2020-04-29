Ученые рассказали, как пандемия коронавируса скажется на российском образовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС решили узнать, как учеба в удаленном формате повлияет на качество образования в РФ. Исследование было проведено на фоне пандемии коронавируса, передает RT.

Ученые допустили, что ситуация с COVID-19 будет продолжаться от 3 до 6 месяцев. По их словам, больше всего пандемия скажется на образовательных результатах детей, готовящихся пойти в 1 класс. Помимо того, может быть замечено влияние на успехах учеников с 1-й по 3-й класс начальной школы.



Как считают эксперты, в данный период в силу возрастных и психоэмоциональных особенностей для формирования грамотности детям требуется контакт с учителем. При получении знаний через Сеть подобная коммуникация невозможна.

При этом не исключается ухудшение результатов учеников 4-х, 8-х и 10-х классов. Дело в отсутствии очных занятий в период пандемии и общего снижения мотивации к обучению. Однако наверстать знания можно будет в начале нового учебного года, подчеркивают специалисты.

Отмечается, что меньше всего пандемия и учеба в дистанционном формате повлияет на выпускников.

В том случае если пандемия продолжится до осени этого года, у учащихся будет достаточно времени, чтобы подготовиться к экзаменам, заключают авторы работы.

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Ранее министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению.

