Психолог рекомендовала родителям приобщиться к школьной жизни ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалист городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова рекомендовала родителям присмотреться к успехам ребенка в дистанционном образовании и оценить свой возможный вклад в его развитие, сообщает Агентство "Москва".

"Сложившаяся ситуация открывает прекрасные перспективы изменить отношения с ребенком в лучшую сторону, стать партнерами в достижении им новых результатов в учебе", – отметила эксперт.

В свою очередь, у школьников появилась возможность научиться быть самостоятельнее, поскольку нет "домашки" в привычном ее понимании, а есть самостоятельная работа и работа с учителем.

Кузнецова отметила, что в условиях самоизоляции понятие "успеваемость" приобретает новое значение для ребенка, родителей и педагогов. "Чрезвычайно важно потом всем не утратить это ценное приобретение", – добавила специалист.

Ранее психоневролог Георгий Каркашадзе отметил, что в ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции. По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.