Психолог рекомендовала родителям приобщиться к школьной жизни ребенка

16:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалист городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова рекомендовала родителям присмотреться к успехам ребенка в дистанционном образовании и оценить свой возможный вклад в его развитие, сообщает Агентство "Москва".
"Сложившаяся ситуация открывает прекрасные перспективы изменить отношения с ребенком в лучшую сторону, стать партнерами в достижении им новых результатов в учебе", – отметила эксперт.
В свою очередь, у школьников появилась возможность научиться быть самостоятельнее, поскольку нет "домашки" в привычном ее понимании, а есть самостоятельная работа и работа с учителем.
Кузнецова отметила, что в условиях самоизоляции понятие "успеваемость" приобретает новое значение для ребенка, родителей и педагогов. "Чрезвычайно важно потом всем не утратить это ценное приобретение", – добавила специалист.
Ранее психоневролог Георгий Каркашадзе отметил, что в ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции. По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.
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