Психоневролог предупредил о росте числа расстройств у детей из-за самоизоляции

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В ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции, сообщил руководитель Академии когнитивного здоровья, психоневролог Георгий Каркашадзе.

"Я думаю, в течение уже ближайшего месяца дети дошкольного возраста и младшего школьного возраста, у части из них пойдут обращения к специалистам про то, что у них будет нарушение сна, поведенческие проблемы в отношении соблюдения режимных моментов и частично в соблюдении требований школьных", – приводит слова Каркашадзе Агентство "Москва".

По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.

"Самая большая проблематичная группа – это младшие школьники. Сначала они хорошо адаптировались, они неплохо учились дистанционно, но уже к концу этого месяца у них падает дисциплина, они начинают лениться, и у них теряется мотивация", – сказал специалист.

Каркашадзе подчеркнул, что родители могут помочь ребенку легче перенести этот период, организуя режим дня. Ребенку, по словам специалиста, нужна познавательная деятельность, физическая активность, игра с родителями или другими детьми, если они есть в семье, а также самостоятельная игра и чтение.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова ранее сообщила, что при нахождении в самоизоляции нужно составить распорядок дня. По словам эксперта, находясь дома, люди могут столкнуться со стрессом. Так, психолог советует организовать некую структуру жизни, расписание. Кроме того, она отмечает, что полчаса в день упражнений пойдет на пользу, так как требуется насыщать кровь кислородом. При этом важно, чтобы у людей было правильное питание, обращает внимание специалист.

